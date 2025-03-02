🕴🏼Криштиану украл «Сиииу» у поп-короля! Вы это видели? 😱
А вы не замечали, что знаменитое празднование Криштиану Роналду напоминает движения Майкла Джексона?
В соцсетях нашлись внимательные люди. Странно только то, что на это потребовалось больше 10 лет.
И вопросов стало только больше.
💭 «Но нам говорили, что это празднование Роналду…»
💭 «Будущий идол смотрел на идола, чтобы сделать все идеально».
💭 «Интересно, а он больше никакие привычки не копировал?»
💭 «Получается, что весь Роналду – фейк, а не только имя».
💭 «Надеюсь, это все, что их объединяет».