Галлахер за минуту сделал два подряд отбора в подкате. Симеоне и его помощник сошли с ума 🙈

В 26 туре Ла Лиги «Атлетико» дома с минимальным счетом обыграл «Атлетик», что позволило временно выйти на первую строку в таблице.

Во время игры 25-летний хавбек Конор Галлахер, которого купили у «Челси» за 42 млн евро, за одну минуту дважды подряд у чужих ворот в подкате отобрал мяч у соперников. По итогу от ворот вводил вратарь «Атлетика», но такой самоотверженный прессинг привел в восторг Диего Симеоне и его помощника Нельсона Виваса.

Сперва они кинулись к боковой и пытались завести своих игроков, а затем повернулись к трибунам и выдали все эмоции уже болельщикам.

Вот как это выглядело на видео: