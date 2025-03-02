«Хочу показать, что «МЮ» совершил ошибку». Перейра очень заряжен на матч против бывшей команды

Сегодня в пятом круге Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Фулхэма». Эта игра будет очень принципиальной для одного из игроков гостевой команды – Андреаса Перейры. Воспитанник манкунианцев провел в Манчестере одиннадцать лет, но считает, что с ним поступили несправедливо.

«Возвращение на «Олд Траффорд», где я прожил много лет, – это особое чувство», – сказал он в интервью Opta Analyst . – Для меня это всегда особенная игра».

«Не думаю, что когда был там, я действительно получил шанс сыграть и показать себя в полной мере. «Фулхэм» дал мне эту возможность, они сделали все для меня, и я хочу сделать все для них. Поэтому, когда бы я ни играл на «Олд Траффорд», я хочу показать, что «Юнайтед» совершил ошибку».

В 2021 году Перейра вернулся в родную Бразилию, но был рад, когда появилась возможность вернуться в Англию.

«Я всегда чувствовал сильную связь с этим местом. Всегда хотел вернуться. Это была первая страна, ради которой я покинул свою родину, так что здесь я тоже чувствовал себя как дома».

«Я всегда был уверен, что смогу играть здесь, но все равно это был особенный момент, потому что Марку [Силва, главный тренер «Фулхэма»] был тем, кто верил в меня с самого начала, и именно он дал мне возможность вернуться».