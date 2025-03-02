Болельщики «Баварии» подготовили новый гимн на 125-летие клуба

«Бавария» подготовила особенный подарок для болельщиков: в честь своего 125-летия клуб представил новый стадионный гимн. Ассоциация болельщиков «Клуб#12» и Südkurve спланировали и организовали весь проект по собственной инициативе.

Новый гимн болельщики исполнили со звездным тенором Йонасом Кауфманном после домашнего матча Бундеслиги против «Хайденхайма», в будущем его станут исполнять сразу перед выходом команд на поле на домашних матчах.