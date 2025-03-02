🎥 Лучшая пара центральных защитников в мире? Эксперт разобрал действия Ван Дейка и Конате против «Ньюкасла»

После матча с «Ньюкаслом» (2:0) «Ливерпуль» выложил видео, в котором эксперт разбирает действия двух центральных защитников клуба – Ибраима Конате и Вирджила ван Дейка. Оба сейчас находятся в великолепной форме и не раз спасали клуб в сложных ситуациях.

«Лучшая пара защитников в АПЛ, в Европе, а может и в мире. В этом моменте он сдерживает игрока, который мог забить гол».

«Затем вынуждает отдать мяч на фланг, следует кросс, который подчищает его партнер Ван Дейк. Просто снимает любую опасность, великолепно».

«Здесь мне показалось, что вернулся Жоэль Матип. Мы видели такие забеги от него много раз. Вот это уверенность Конате, пробежавшего 25 метров и отдавшего точный пас».

«А здесь очень хорошо сыграл Конате. Каллум Уилсон пытался пройти мимо него и Ван Дейка, но не смог».

«Подача мяча в штрафную. Вирджил Ван Дейк сильно выбивает головой, доминируя в своей штрафной и в этот раз».

«В этом случае хорош уже Конате».

Вот как разбор моментов выглядел на видео: