«Себальос ведет себя активнее Анчелотти». Травмированный футболист пытался помочь «Мадриду» в матче с «Бетисом»

«Реал Мадрид» потерял очки в 26-м туре Ла Лиги, уступив «Бетису» (2:1). Причем финальную точку в матче поставил бывший игрок «Мадрида» Иско, реализовав пенальти. В результате «сливочные» опустились на третью строчку в чемпионате Испании.

Дани Себальос, получивший травму в матче Кубка Короля с «Реал Сосьедад», не мог помочь товарищам по команде на поле, но активно консультировал их перерыве между таймами. В сеть попало видео, на котором бывший игрок «Бетиса» дает установку Ферлану Менди активнее, чем сам Карло Анчелотти.

Болельщики оценили в комментариях:

💬«Если Себальос захочет, то станет отличным тренером, он понимает футбол, как никто».

💬«Себальосу всегда есть, что сказать со скамейки запасных».

💬«Себальос ведет себя активнее Анчелотти».

💬«Так вот что у нас был за тренер…может поэтому и проиграли «Бетису».