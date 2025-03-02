Сандро Тонали женится💍: знакомимся с красоткой-невестой
Сандро Тонали намерен связать себя узами брака с потрясающей Жюльет Пасторе. Звезда «Ньюкасла» объявил о своей помолвке в Инстаграм, опубликовав трогательный пост.
Модель и фешн-дизайнер ответила согласием на предложение футболиста.
Тонали и Пасторе начали встречаться в 2019 году.
Девушка управляет собственным брендом одежды под названием Juliette.24 Club. Она специализируется на том, превращает винтажную одежду во что-то современное.
Отбыв десятимесячную дисквалификацию из-за ставок, Тонали в этом сезоне принял участие в 32 матчах и забил три гола.