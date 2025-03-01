🥴 «Так же красив, как и бесполезен». В Италии недовольны игрой Феликса
Жоау Феликс продолжает попытки реализовать свой талант в футболе высшего уровня. На этот раз португалец отправился покорять Италию.
Оказалось, что в «Милане» не будут долго судить об успехах Феликса. Четыре неудачных матча в Серии А – достаточно, чтобы сделать необходимые выводы.
Итальянские СМИ ясно выразили свои чувства к игре португальца.
Corriere della Sera назвала Феликса худшим игроком «Милана» в последнем матче:
«Его не видят и не слышат. Он не делает ни одного движения, даже его товарищи по команде избегают его».
Итальянский журналист Фабио Равеццани также не стал молчать: «В «Милане» у него все идет не так. Жоау так же красив, как и бесполезен».
Как считаете, Феликс еще может себя реализовать или это все?
2. В статье недовольны им итальянские СМИ, а они тоже его не покупали
3. Им так недовольны в клубе, что он постоянно выходит в стартовом составе (да не от хорошей жизни, но выходит)