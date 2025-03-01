😵‍💫 В соцсетях цунами: Бензема отписался от Роналду. А затем подписался снова. Что это было? 😵

В твиттере обсуждают странную историю взаимоотношений экс-звезд мадридского «Реала» – Карима Бензема и Криштиану Роналду.

Недавно португалец напомнил, что считает себя лучшим футболистом в истории. Через несколько дней Бензема сказал, что не согласен с ним, а лучший в мире – «настоящий» Роналдо. Бразилец.

Вчера появилось много сообщений с фотоподтверждениями (достоверность не гарантируем) о том, что Карим отписался от Криштиану в соцсетях.

Но сегодня португалец снова отображен в подписках.

Но даже если отписок не было, то фанаты португальца уже нанесли по нему удар. Карим получил огромное количество негативных комментариев под последней публикацией.

Зачем?