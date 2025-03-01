💎 17 лет назад Роналдиньо забил последний гол за «Барселону». Вы помните этот шедевр?

Роналдиньо – нарицательное имя красивой игры в футбол. И разве может какой-нибудь «Золотой мяч» это затмить?

Феноменальные полтора сезона любители «Барсы» не могут забыть до сих пор. Давайте не будем отставать от вечного тренда, тем более – есть повод. Ровно 17 лет назад бразилец забил последний мяч за каталонцев в Ла Лиге.

И он неповторим.

Мало того, что через себя, так еще и в ворота «Атлетико»! Кстати, тот матч «Барса» проиграла 4:2.