💀 Темная реальность Роналду в Саудовской Аравии: 100 матчей и ни одного трофея. Фанаты уже в нем сомневаются

Уже несколько месяцев мы наблюдаем погоню Криштиану Роналду за историческим достижением – 1000 голов за карьеру.

Но ведь после подписания контракта с «Аль-Насром» португалец сказал: «Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов ».

Успех Роналду мы видим, а что по «Аль-Насру»? Ни одного трофея за два года.

В резюме Криштиану уже 100 матчей за саудовский клуб и больше 100 баллов по системе «гол+пас». Но саудовские фанаты теперь не считают, что португалец нужен их клубу.

💭 «Аль-Наср» начнет побеждать, если №7 будет удален. Он не умеет играть в футбол».

💭 «108 бесполезных голов в 100 матчах».

💭 «Я согласен – статистика Роналду не отражает его реальный уровень».

💭 «Как фанат клуба-конкурента хочу, чтобы он всегда играл в «Аль-Насре».

💭 «Он уничтожил клуб».

Куда деваться Криштиану?