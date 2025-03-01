💀 Темная реальность Роналду в Саудовской Аравии: 100 матчей и ни одного трофея. Фанаты уже в нем сомневаются
Уже несколько месяцев мы наблюдаем погоню Криштиану Роналду за историческим достижением – 1000 голов за карьеру.
Но ведь после подписания контракта с «Аль-Насром» португалец сказал: «Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов».
Успех Роналду мы видим, а что по «Аль-Насру»? Ни одного трофея за два года.
В резюме Криштиану уже 100 матчей за саудовский клуб и больше 100 баллов по системе «гол+пас». Но саудовские фанаты теперь не считают, что португалец нужен их клубу.
💭 «Аль-Наср» начнет побеждать, если №7 будет удален. Он не умеет играть в футбол».
💭 «108 бесполезных голов в 100 матчах».
💭 «Я согласен – статистика Роналду не отражает его реальный уровень».
💭 «Как фанат клуба-конкурента хочу, чтобы он всегда играл в «Аль-Насре».
💭 «Он уничтожил клуб».
Куда деваться Криштиану?
Наш велик-самокат вот уже 5 лет как без единого трофея ☝🏼пять лет Карл ! Даже шейхи со своими миллионами,без сильны.
Месси пришёл в команду аутсайдеров и с ходу в прямом смысле в одиночку взял трофей, в следующем сезоне выиграл чемпионат.