🚨 «МЮ» не удастся избавиться от Каземиро еще год. Этого не хочет сам бразилец
TEAMtalk сообщает грустные новости для фанатов «Манчестер Юнайтед».
По информации портала, Каземиро отказывается покинуть клуб. Причина – нежелание терять выгодный контракт. По нынешнему соглашению бразилец получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Вероятнее всего, что Каземиро воспользуется пунктом в договоре об одностороннем продлении. Тогда он покинет «МЮ» в 2026 году в статусе свободного агента.
Фанаты все понимают.
💭 «Никто не будет платить Каземиро такие деньги».
💭 «Классическое подписание «МЮ». Игроки приходят только за деньгами».
💭 «Это огромные деньги. Ему всего 33 года, так что он может доиграть контракт, а затем вернуться в Бразилию или поехать в Саудовскую Аравию».
💭 «Не вижу причин, в чем можно обвинять Каземиро».
и я в первый раз такое слышу.
проблема в том что у него помоему сам договор да 2026
Мёрто "знает" своё дело