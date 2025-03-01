🚨 «МЮ» не удастся избавиться от Каземиро еще год. Этого не хочет сам бразилец

TEAMtalk сообщает грустные новости для фанатов «Манчестер Юнайтед».

По информации портала, Каземиро отказывается покинуть клуб. Причина – нежелание терять выгодный контракт. По нынешнему соглашению бразилец получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Вероятнее всего, что Каземиро воспользуется пунктом в договоре об одностороннем продлении. Тогда он покинет «МЮ» в 2026 году в статусе свободного агента.

Фанаты все понимают.

💭 «Никто не будет платить Каземиро такие деньги».

💭 «Классическое подписание «МЮ». Игроки приходят только за деньгами».

💭 «Это огромные деньги. Ему всего 33 года, так что он может доиграть контракт, а затем вернуться в Бразилию или поехать в Саудовскую Аравию».

💭 «Не вижу причин, в чем можно обвинять Каземиро».