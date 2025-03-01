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Ван Перси – лучший финишер, чем Исак, Лаутаро, Гризманн и Дьокереш. Кто так считает? Сам Робин! 😱

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Без сомнений, Робин ван Перси вошел в историю АПЛ, как один из сильнейших нападающий турнира. Но честен ли голландец в оценке самого себя?

Ван Перси попросили сравнить себя с другими топ-нападающими по умению реализовывать голевые моменты. Голландец, кажется, имеет четкую позицию.

Эрлинг Холанд, Мохамед Салах, Роберт Левандовски, Харри Кейн – все они сильнее ван Перси, по его же версии.

Есть ощущение, что Робин просто не рискнул идти до конца?

Клубы
logoРобин ван Перси
logoАлександер Исак
logoВиктор Дьокереш
logoМанчестер Юнайтед
logoМохамед Салах
logoРоберт Левандовски
logoХарри Кейн
logoЭрлинг Холанд