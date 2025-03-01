Ван Перси – лучший финишер, чем Исак, Лаутаро, Гризманн и Дьокереш. Кто так считает? Сам Робин! 😱

Без сомнений, Робин ван Перси вошел в историю АПЛ, как один из сильнейших нападающий турнира. Но честен ли голландец в оценке самого себя?

Ван Перси попросили сравнить себя с другими топ-нападающими по умению реализовывать голевые моменты. Голландец, кажется, имеет четкую позицию.

Эрлинг Холанд, Мохамед Салах, Роберт Левандовски, Харри Кейн – все они сильнее ван Перси, по его же версии.

Есть ощущение, что Робин просто не рискнул идти до конца?