🔥 Вызывайте Касильясу скорую: его экс-подруга (порноактриса) обещает раскрыть роман со звездой «Барселоны» 😈

Клаудия Бавель продолжает играть на нервах Икера Касильяса.

Ранее экс-порноактриса зажгла в испанских СМИ подробностями интимной жизни с легендой мадридского «Реала», из-за чего у нее даже произошел с ним публичный скандал.

Оказывается, что список «жертв» Бавель гораздо больше: Омар Монтес (испанский певец), Кико Ривера (диджей), Бэд Банни (рэпер), Хоакин и другие.

Но дело в том, что этот список может увеличиться в ближайшие дни. И Клаудия сама этому посодействует.

В интервью TardeAR Бавель призналась:

«Я была со многими, очень многими знаменитостями. Мне нравится телевидение и популярность. Я заметила, что разговоры о моей личной жизни открывают новые двери, так почему бы мне не сделать это?».

Ведущий передачи выяснил у девушки, что один из ее кавалеров – игрок «Барселоны», который был в составе сборной Испании на Евро. Сейчас он на пике популярности. А еще в ее резюме есть известный актер, чья фамилия начинаются на букву «М».

Крутите барабан!