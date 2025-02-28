«Лестер» проиграл пять раз подряд и тонет. А ведь календарь у команды Ван Нистелроя – настоящий ад

В начале ноября 2024 года Руд ван Нистелрой перестал быть и.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед», а в декабре возглавил тонущий «Лестер». Нидерландцу пока удается сделать почти невозможное – команда набирает очки хуже, чем при Стиве Купере: при валлийце их среднее количество за матч было 1,07, а при Ван Нистелрое − 0,63.

С декабря «Лестер» провел 16 игр, в которых победил трижды («Вест Хэм», «КПР» и «Тоттенхэм»), а еще один раз сыграл вничью («Брайтон»). Сейчас у команды серия из пяти подряд поражений и есть ощущение, что это не предел.

Маловероятно, что «Лестер» останется в АПЛ, так как календарь «лисам» точно не благоволит. Ближайшие шесть игр для команды Руда ван Нистелроя − настоящий ад. Им предстоит сыграть с «Челси», «МЮ», «Ман Сити», «Ньюкаслом», «Брайтоном» и «Ливерпулем».

В комментариях фанаты даже немного пожалели «Лестер», но не обошлось без шуток:

💭«Для сравнения календарь «Вулверхэмптона» (17 место, над зоной вылета): «Эвертон», «Саутгемптон», «Вест Хэм», «Ипсвич», «МЮ», «Тоттенхэм». Думаю, мы вылетим из турнира еще до того, как попадем на «Молинью» 26 апреля».

💭«Вижу здесь шесть легких побед − 18 из 18 очков».

💭«Разбудите меня, когда сезон закончится».

💭«Проблема в том, что назначь в «Лестер» любого тренера, и все равно будет бардак. Проблема глубже, чем люди ее видят. Некоторые фанаты считают, что все пойдет как по нотам, если сменим тренера. Но летом должен измениться клубный менталитет. Новый спортивный директор с правильным планом и идентичностью – первое, что нам надо».

💭«Думал, что у «Лестера» будет шанс, но не с таким календарем».

А как вы думаете, есть ли шансы у нидерландца спасти клуб?