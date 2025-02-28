🎥 Фанаты «Ливерпуля» выбрали игроков, которых хотели бы видеть в клубе. Назвали только троих

В дни матчей B/R Football часто устраивает опросы рядом с домашними аренами различных команд. В этот раз фанатам «Ливерпуля» предложили назвать игрока, которого они хотели бы видеть на «Энфилде». Важная оговорка − его обязательно должны были в прошлом связывать с «мерсисайдцами».

Первый фанат: «Надеюсь, мы сохраним Трента, а через несколько сезонов возьмем Беллингема».

Второй фанат: «Очень рад тем игрокам, которые пришли. Не могу критиковать трансферную политику клуба».

Третий фанат: «Кайседо был для нас большой потерей, но теперь я вижу, какой он в «Челси», и уже не хочу его».

Четвертый: «Беллингем. При этом рад, что мы привезли Мак Аллистера и Собослаи.

Пятый: «Когда услышал, что нам интересен Беллингем, меня это очень взволновало.

Шестой: «Кайседо. Он бы был идеален для нашей опорной, но сейчас он не тот».

Седьмой: «Кайседо. Я ложился спать в полной уверенности, что он уже наш игрок. Проснулся в четыре утра, а он отказал нам и перешел в «Челси». Если бы он стал нашим игроком, то с Мак Аллистером и Собослаи создал бы совершенную тройку».

Восьмой: «Очень хотел бы видеть Исака».

А вы за кого?