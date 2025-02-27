«Вот как нужно играть в футбол!» Невилл разразился невероятными комплиментами «Ливерпулю»

Легенда «Манчестер Юнайтед» и эксперт Гари Невилл любит подколоть «Ливерпуль», но в этом раз он всерьез восхитился тем, как играет команда Арне Слота.

«Я уже говорил об этом в начале сезона: была игра, не помню, какая именно, где мне показалось, что они играли в трех или четырех разных стилях в течение одного тайма или в течение 90 минут.

И это то, что мне больше всего нравится в этом «Ливерпуле». Нас уже много лет приучают к мысли, что у тебя должен быть один принцип, одна ценность и одна философия игры, ты должен придерживаться ее. А потом я вижу, как они играют.

Робертсон пробивает пенальти в ворота «Борнмута». Я вижу, как Ван Дейк отдает прямые передачи на 50 метров. Я вижу, как Трент Александер-Арнольд отдает длинные передачи Салаху из глубины поля, и я думаю, что да, именно так и нужно играть в футбол».