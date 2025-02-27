🎥 Фати не попал в заявку на «Атлетико», но поддержал команду. В подтрибунке его тепло встретили игроки

После возвращения из «Брайтона» Ансу Фати не смог обратно реинтегрироваться в состав «Барселоны». У Ханси Флика возникает много вопросов к форме испанца и форвард довольно часто оказывается вне заявки.

При этом тренер публично поддерживает игрока, не играющего аж с 4 января, хотя травм у него нет: «Мы открыто поговорили. Он хорошо тренируется, остается частью команды. Чувствую, что он прогрессирует».

К чести Ансу Фати, он не выпадает из команды. Несмотря на то, что он не был в заявке на Кубок Испании против «Атлетико» (4:4), перед началом матча испанец спустился в подтрибунку и поддержал игроков. На видео можно увидеть, как это было, и как на него реагировали футболисты «Барсы».