🎥 Актер дня – Дара О'Ши. Из-за его симуляции Хейлунд получил желтую

Форвард «МЮ» Расмус Хейлунд проваливает сезон, не забивая уже 17 матчей подряд. В его активе всего два мяча в 22 турах АПЛ.

Во вчерашней игре против «Ипсвича» датчанин получил незаслуженную карточку в моменте, который был от и до срежиссирован защитником гостей Дарой О’Ши. Хейлунд вел борьбу с ирландцем и облокотился правой рукой на его грудь. Защитник почувствовал касание и рухнул на газон, как будто датчанин попал ему в нос.

Это взбесило форварда, который подбежал к симулянту и поднял его с земли, держа за руку. О’Ши успел даже отмахнуться ногой и вся боль ушла, как будто и ничего не было. Защитник «Ипсвича» также получил желтую карточку и номинацию на футбольный «Оскар».