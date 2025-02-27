Эвра вспомнил момент, когда задумался об уходе из «МЮ». Его обманул и разозлил Фергюсон

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра был гостем подкаста The Overlap, во время которого рассказал историю времен игры на «Олд Траффорд».

«В 2007 году у нас был финал Кубка Англии на «Уэмбли» против «Челси», и я помню, как за день до игры сэр Алекс Фергюсон сказал мне, что я не буду играть.

В газетах была статья о том, что я торговал наркотиками, дрался и состоял в банде, и босс сказал мне, что не может выпустить меня в финале, потому что Глейзеры сказали ему оставить меня в запасе. Позже он вернулся и сказал, что пошутил и что я буду играть слева с Криштиану Роналду.

На следующий день в дверь постучали, зашел босс и сказал мне, что все-таки не выпустит меня, а вместо меня сыграет Габриэль Хайнце. В разгар финала сэр Алекс сказал мне размяться, но я так и не вышел на поле и был в ярости. Я взял свою медаль и бросил ее на пол. Фергюсон подошел пожать мне руку, но я не подал свою в ответ».

Однако Фергюсон продолжил извиняться перед французом, который в тот момент задумался об уходе из клуба.

«Через две недели он позвонил мне, чтобы извиниться. Он сказал, что совершил ошибку. После той игры я позвонил своему агенту и сказал, что больше не хочу играть за «Юнайтед» и что это было неуважительно. Это был момент, когда я собирался уйти из клуба».

По итогу француз провел в «МЮ» еще семь лет, проведя на поле 379 матчей и выиграв много трофеев.