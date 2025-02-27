Шесть игроков «Ливерпуля» могут остаться без медалей АПЛ: объясняем причину

В среду «Ливерпуль» приблизился на шаг к титулу Премьер-лиги, обыграв «Ньюкасл» со счетом 2:0.

За 10 матчей до конца сезона 2024/25 команда Арне Слота опережает «Арсенал», занимающий второе место в турнирной таблице, на 13 очков.

Большинство игроков «Ливерпуля» уже получили право на медаль победителя Премьер-лиги, сыграв минимум пять матчей, но некоторые футболисты рискуют остаться не у дел.

Федерико Кьеза, перешедший в «Ливерпуль» из «Ювентуса» летом за 12,5 млн фунтов , провел всего три игры в чемпионате в этом сезоне (против «Борнмута», «Брентфорда» и «Ипсвича»), то есть ему не хватает двух матчей до квалификации.

На поле до конца сезона вряд ли появятся вратарь резервной команды Витезслав Ярош, который сыграл всего один раз в матче против «Кристал Пэлас» в октябре, Тайлер Мортон, Трей Ньони и Джеймс Макконнелл еще не играли в АПЛ, несмотря на хорошие результаты в кубковых матчах, а Джейден Дэннс не сможет претендовать на медаль, поскольку в настоящее время находится в аренде в «Сандерленде».

По правилам Премьер-лиги, чемпионам вручаются памятные медали из серебра. Они могут быть переданы тренеру, игрокам и должностным лицам по усмотрению клуба, при условии, что каждый игрок, получивший награду, принимал участие в не менее, чем пяти матчах Премьер-лиги в течение сезона.