Dog friendly🐶: «Жирона» разрешает фанатам посещать матчи с собаками — знакомимся с четвероногим талисманом клуба

Испанский клуб «Жирона» уже не первый сезон разрешает болельщикам посещать матчи команды вместе со своими собаками. Для хозяев и их питомцев на стадионе клуба есть отдельная зона.

Такая любовь к собакам объясняется тем, что с 2021 года главным спонсором клуба является бренд питания и ухода за животными « Gosbi». Бренд и клуб своим сотрудничеством призывают заботиться о братьях меньших.

У «Жироны» даже есть четвероногий талисман — лабрадор Канья. Собаку активно используют медиа клуба: Канья встречается с болельщиками, фотографируется с игроками, а перед матчами бегает по стадиону на удачу.