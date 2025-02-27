 «Вот теперь ты можешь говорить с арбитрами». Тони Кроос троллит Винисиуса 😂

В прошедшем матче Кубка Короля с «Реал Сосьедад» Винисиус впервые играл за «Мадрид» с капитанской повязкой. Бразилец признался: «Для меня и моей семьи это большая гордость после всего того, через что мы прошли».

Винисиус поделился фото с капитанской повязкой в своем профиле в инстаграме, написав: «Переживаю незабываемые моменты в клубе моей мечты». Родриго, Модрич и Браим поздравили бразильца в комментариях, а Тони Кроос иронично отметил: «Вот теперь ты можешь говорить с арбитрами».