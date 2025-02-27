Сюрприз дня😲: Криштиану Роналду уступил Коулу Палмеру по неожиданному показателю

Коул Палмер не просто один из сильнейших футболистов в мире, теперь фанаты назвали его еще и самым горячим.

В опросе Slottozilla 2500 британцев в возрасте от 18 до 55 лет оценили привлекательность 50 ведущих футболистов на основе определенных критериев, среди которых: черты лица, личный стиль и харизма.

Согласно данным опроса, проводимого в Великобритании, Палмер был назван самым сексуальным футболистом года. 22-летнего игрока поддержали 19% респондентов, Палмер обошел Джуда Беллингема (17%) и Джека Грилиша (15%).

Примечательно, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду расположился только на 8-й строчке рейтинга, звездного португальца поддержало всего 6% опрошенных.

Вот как выглядит топ-10: