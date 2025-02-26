Македу спросили о готовности вернуться в «МЮ». Форвард не против помочь Амориму

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне испытывает проблемы практически во всех линиях, но наибольшие вопросы вызывает нападение. Два новичка, которых брали из Серии А − Джошуа Зиркзе и Расмус Хейлунд, − пока не оправдывают ожидания.

Вместе с Алехандро Гарначо эта тройка записала на свой счет всего девять голов. В 26 матчах АПЛ «Юнайтед» удалось забить всего 30 мячей, в результате чего они оказались на 15-м месте – гораздо ниже своих обычных стандартов.

СМИ в погоне за сенсацией задают различные провокационные вопросы бывшим игрокам «МЮ». Несмотря на то, что Федерико Македа находится на последнем этапе своей игровой карьеры, он считает, что все еще может внести свой вклад и помочь «Юнайтед».

Отвечая на вопрос о том, может ли он по-прежнему приносить пользу, нападающий «Астераса» сказал The Sun: «Сейчас? В 33 года? Думаю, я мог бы играть там. Да. Сделаю ли я все лучше? Не знаю. Должен сказать, что сейчас нелегко играть за «Манчестер Юнайтед», но я думаю, что все еще мог бы это сделать».

«Лично мне нравятся Зиркзе и Хейлунд. Клуб находится под давлением. Для любого форварда ситуация была бы непростой, даже если поставить в команду [Роберта] Левандовского. Но как игрок атаки, я вижу себя там. Пару игр, если Рубену Амориму понадобится! Я знаю уровень АПЛ. Это очень сложно, но я мог бы там играть. Почему бы и нет?»