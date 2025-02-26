Перформансы на стадионах с помощью телефонов

Привет, у меня есть пет проект/идея перформансов с помощью телефонов на стадионах

Если кратко, болельщики на стадионе с помощью экранов телефонов могут нарисовать большую картину. Она может быть динамичной

Вот, ищу, где можно эту идею реализовать, на фан секторе, медибаскете, где угодно, где больше 20-ти человек на трибуне, но у меня нет контактов, как выйти на организаторов

Если у вас есть контакты с клубами, медиалигами и т. п., напишите плиз мне в телеграм orlovskiy_rl