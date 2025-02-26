Роскошные болельщицы на полуфинале Кубка Короля🔥: кто поддерживает игроков   «Мадрида» и  «Реал Сосьедад»?

Вчера «Атлетико» и «Барселона» (4:4) провели огненный матч в полуфинале Кубка Короля. Сегодня сыграет еще одна пара полуфиналистов — «Реал Сосьедад» примет «Реал Мадрид» в Сан-Себастьяне.

Футболистов не оставят без поддержки самые горячие болельщиц. Давайте узнаем, кого сегодня сможет увидеть на трибунах.

Защитника хозяев поля Хона Арамбуру поддержит его девушка София.

За защитника гостей Давида Алабу болеет красотка Шалимар.

Нападающего «Сосьедада» Шералдо Беккера поддерживает Келли.

Мишель Герциг — главная болельщица голкипера «Мадрида» Тибо Куртуа.

За полузащитника «Реал Сосьедад» Серхио Гомеса Мартина будет переживать Андреа.

За игрой звезды «Мадрида» Джуда Беллингема будет наблюдать его новая девушка Эшлин.

Кристина болеет за полузащитника «Сосьедада» Браиса Мендеса

Красотка Габриэле будет ждать появления Эндрика на поле в футболке «Мадрида».