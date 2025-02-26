Милота дня: юная фанатка не смогла сдержать слез при встрече с Пауло Дибалой
Пауло Дибала встретил в аэропорту юную фанатку. На видео, завирусившемся в сети, можно увидеть, что девочка так разволновалась, увидев кумира, что начала плакать.
Растроганный таким проявлением эмоций Дибала поддержал болельщицу: «Если ты будешь плакать, то как же мы сделаем фото? Давай я подпишу тебе футболку».
Девочка, вытирая слезы, получила подписанную футболку и фото, а главное — прекрасные воспоминания о встрече с кумиром.
в бразилии итальянцев 32млн
вторые после италии:)
во всем мире около 145 млн итальянцев