Милота дня: юная фанатка не смогла сдержать слез при встрече с Пауло Дибалой

Пауло Дибала встретил в аэропорту юную фанатку. На видео, завирусившемся в сети, можно увидеть, что девочка так разволновалась, увидев кумира, что начала плакать.

Растроганный таким проявлением эмоций Дибала поддержал болельщицу: «Если ты будешь плакать, то как же мы сделаем фото? Давай я подпишу тебе футболку».

Девочка, вытирая слезы, получила подписанную футболку и фото, а главное — прекрасные воспоминания о встрече с кумиром.