«Я чувствую себя уверенно перед камерой». Дебют Алишы Леманн в качестве модели в рекламе нижнего белья

Алиша Леманн попробовала себя в модельном бизнесе — после съемок в рекламе нижнего белья звезда «Ювентуса» призналась, что «всегда чувствует себя уверенно перед камерой».

Швейцарская футболистка начала сотрудничество с итальянским брендом Tezenis Underwear. Леманн продемонстрировала коллекцию бренда «Brazilian Rose Shadow Luxe», поделившись фотографиями в своем аккаунте Инстаграм с 16 миллионами подписчиков.

Хотя футбол остается основным занятием Алиши, модельный бизнес всегда привлекал ее. Фотосессия 26-летней футболистки — еще один шаг в мир моды.

«Я бы не сказала, что работа моделью в моем списке желаний. Но это, безусловно, круто. Я всегда чувствую себя уверенно перед камерой. Вот почему мне нравится быть моделью. А когда работаешь с разными людьми, всегда можно чему-то научиться. Я бы не сказала, что я модель, я футболистка. Но это классный опыт», — говорит Алиша.