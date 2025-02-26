«Я люблю серьезные вызовы, обычные вещи меня не интересуют» : дон Златан на обложке итальянского GQ

Дон Корлеоне Златан Ибрагимович украсил обложку итальянского издания GQ, приняв участие в стильной фотосессии.

Швед на протяжении двадцати пяти лет был спортсменом мирового класса и медиа-иконой. Он доминировал на футбольном поле, привнося мощь и силу, которых никто никогда не видел. Златан оставил след практически во всех сильнейших лигах мира, играя за самые топовые команды.

С «Миланом» у Ибры особые отношения: в итальянский клуб он возвращался дважды: первый раз как футболист, второй раз в совершенно новой роли менеджера.

«Будучи футболистом, я представлял себя сам. Сейчас я представляю интересы крупнейшего клуба. Нравится ли мне носить костюм? Нет, я признаю. Это не мое — я человек из мира спорта, но я понимаю, что нужно одеваться в соответствии со своей ролью. А сегодня я представляю «Милан», — говорит Златан.

«Я люблю серьезные вызовы, когда я что-то делаю, то это что-то масштабное. Обычные вещи меня не интересуют», — добавляет швед.