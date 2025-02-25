Семь бастардов «Ман Сити»: появился список игроков «горожан», которые летом покинут клуб 👉🚪
«Манчестер Сити» ждут большие изменения будущим летом.
Зимой «горожане» серьезно усилились, а через несколько месяцев им предстоит, наоборот, избавиться от части игроков. И список фамилий «на выход» впечатляет.
По информации журналиста Саши Тавольери, «Сити» покинут семь игроков:
Кевин де Брюйне;
Бернарду Силва;
Илкай Гюндоган;
Джек Грилиш;
Джон Стоунз;
Матео Ковачич;
Эдерсон.
Не слишком ли радикально?
Прощай, легендарный мансити с законными обходами фэйр-плей. Мы тебя не будем помнить.