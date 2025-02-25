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Семь бастардов «Ман Сити»: появился список игроков «горожан», которые летом покинут клуб 👉🚪

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«Манчестер Сити» ждут большие изменения будущим летом.

Зимой «горожане» серьезно усилились, а через несколько месяцев им предстоит, наоборот, избавиться от части игроков. И список фамилий «на выход» впечатляет.

По информации журналиста Саши Тавольери, «Сити» покинут семь игроков:

  • Кевин де Брюйне;

  • Бернарду Силва;

  • Илкай Гюндоган;

  • Джек Грилиш;

  • Джон Стоунз;

  • Матео Ковачич;

  • Эдерсон.

Не слишком ли радикально?

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