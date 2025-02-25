Семь бастардов «Ман Сити»: появился список игроков «горожан», которые летом покинут клуб 👉🚪

«Манчестер Сити» ждут большие изменения будущим летом.

Зимой «горожане» серьезно усилились, а через несколько месяцев им предстоит, наоборот, избавиться от части игроков. И список фамилий «на выход» впечатляет.

По информации журналиста Саши Тавольери, «Сити» покинут семь игроков:

Кевин де Брюйне;

Бернарду Силва;

Илкай Гюндоган;

Джек Грилиш;

Джон Стоунз;

Матео Ковачич;

Эдерсон.

Не слишком ли радикально?