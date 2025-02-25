🚨 Breaking, но не bad: Месси может вернуться в «Барселону». Источник – тот же, который первым написал о его уходе в «Майами»

Сегодня в соцсетях очень-очень громко. Инсайдер Алекс Кандал сообщил о желании Лионеля Месси вернуться в «Барселону».

Кандал – журналист Dsports и IVC Networks, а также ведущий Unión Radio. Он первый, кто сообщил о скором трансфере аргентинца в «Интер Майами».

«Кто был первым, кто сказал, что Лео Месси переходит в «Интер Майами»? Я… или нет? А теперь я говорю вам: он возвращается в «Барселону», – сказал Кандал.

Одна из причин, манящих Лео обратно – желание сыграть на обновленном «Камп Ноу».

Фанаты не могут поверить.

💭 «Дайте ему лекарство или отправьте в отпуск».

💭 «Боюсь, что это нереально. Во-первых, из-за Тебаса. Во-вторых, сомневаюсь, что он потянет Ла Лигу физически».

💭 «Если это действительно произойдет, я не могу дождаться следующего шага Роналду, ведь он одержим Месси».

💭 «Если это правда, то у нас выйдет идеальное прощание с ним».

💭 «Только не врите»

Ждем?