🚨 Breaking, но не bad: Месси может вернуться в «Барселону». Источник – тот же, который первым написал о его уходе в «Майами»
Сегодня в соцсетях очень-очень громко. Инсайдер Алекс Кандал сообщил о желании Лионеля Месси вернуться в «Барселону».
Кандал – журналист Dsports и IVC Networks, а также ведущий Unión Radio. Он первый, кто сообщил о скором трансфере аргентинца в «Интер Майами».
«Кто был первым, кто сказал, что Лео Месси переходит в «Интер Майами»? Я… или нет? А теперь я говорю вам: он возвращается в «Барселону», – сказал Кандал.
Одна из причин, манящих Лео обратно – желание сыграть на обновленном «Камп Ноу».
Фанаты не могут поверить.
💭 «Дайте ему лекарство или отправьте в отпуск».
💭 «Боюсь, что это нереально. Во-первых, из-за Тебаса. Во-вторых, сомневаюсь, что он потянет Ла Лигу физически».
💭 «Если это действительно произойдет, я не могу дождаться следующего шага Роналду, ведь он одержим Месси».
💭 «Если это правда, то у нас выйдет идеальное прощание с ним».
💭 «Только не врите»
Ждем?
Ты в сердце кулес навечно!!
----------------
Да не было никакой психологической зависимости. Была команда с половиной состава пассажиров (Семеду, Гомеш и тд), которые действовали по принципу "не знаешь, что делать с мячом, отдай Гаврилову (то есть Месси)".
Никогда Месси в футбольном плане никому не мешал себя проявить на поле, если было что проявлять. Иначе не было бы у него ни связки с Алвесом, ни с Иньестой и Хави, ни с Альбой, ни МСН, а всегда были бы проблемы.
Единственная реальная проблема - неучастие в прессинге. Тут уже вопросы к тренеру - готов ли он идти на какие-то компромиссы, как адаптируется и тд.
Но на самом деле спорить, скорее всего, не о чем. Интер Майами, скорее всего, последняя клубная команда Месси.
Он поиграет в топ клубе, для того чтобы набрать максимальную форму перед ЧМ 2026.
Уверен он согласится играть за небольшую ЗП, так что в финансах и регистрации вопросов скорее не будет, и болельщики и партнеры его примут.
Другой вопрос, насколько это нужно клубу и тренеру со спортивной точки зрения?
Ломать структуру и отодвигать кого то из основного состава.
-----------------
Половина сегодняшней ЛаЛиги - автобусы разной степени качества. Есть очень качественные. Так что часто.
Обычно такую роль на себя примеряют аутсайдеры (ладно, ещё Атлетико), которых так и так следует побеждать
----------------
Однако по факту буквально несколько недель назад тут на спортсе мелькали новости, как Барселона побила рекорд по домашним поражениям (то есть не смогла обыграть те самые автобусы) и набрала за то же количество матчей меньше очков, чем за год до этого команда Хави.