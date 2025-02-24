🎥 Вы видели более нелепую симуляцию? Хавбек «Копенгагена» после касания рукой в грудь схватился за лицо и кувыркнулся 🙈

В последнем туре чемпионата Дании встретились два лидера сезона − занимающий первое место «Копенгаген» и второе «Мидтъюлланд». Исход матча решил единственный гол игрока столичного клуба Маттссона, забитый с пенальти.

В конце игры ситуация на поле накалилась до предела и между защитником «Мидтъюлланда» Кевином Мбабу и хавбеком «Копенгагена» Маркосом Лопесом случилась стычка с неожиданным исходом. Первый подошел ко второму и толкнул его в грудь. Судья стоял рядом и наблюдал, как перуанец внезапно схватился за лицо и кувыркнулся на газон.

Оба игрока получили по желтой карточке, а конкретно Маркос Лопес еще и номинацию на самую нелепую симуляцию сезона.