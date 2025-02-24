🤯 30 тысяч полицейских дежурят сегодня на стамбульском дерби

В турецком футболе каждый день горячий, но сегодняшний – извержение вулкана. «Галатасарай» принимает «Фенербахче».

В соцсетях появились кадры происходящего на стадионе. По разным оценкам, фанатов от игроков, самих себя и других болельщиков будут охранять 30 тысяч сотрудников полиции.

Есть информация, что органы правопорядка будут находиться даже в пресс-ложе. Причины столь масштабной обеспокоенности неизвестны.

Есть кто на трибунах? Поделитесь обстановкой в комментариях.