Погба наконец нашел новую команду? Француза заметили в компании президента одного клуба

В феврале прошлого года хавбек «Ювентуса» Поль Погба получил четыре года дисквалификации за повышенный уровень тестостерона. Француз подал апелляцию и смог сократить срок до полутора лет. Это значит, что уже в марте он может выйти на поле.

Несмотря на это, итальянский клуб расторг контракт с Погба. Некоторое время он находится в статусе свободного агента и его отправляют в разные команда. Долго в поул-позиции был «Марсель» − заинтересованность подтвердил спортивный директор клуба Медхи Бенатия. Но теперь француз ближе к другому клубу.

По данным различных источников, Полю Погба ближе выбор Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду. Тем более, что появилось косвенное подтверждение возможного варианта с МЛС.

Перед матчем «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» Поля Погба видели в компании владельца первых Дэвида Бекхэма. Француз фотографировался с вместе с легендой тенниса Сереной Уильямс, которая заполучила совместный снимок с британцем.

А вы бы хотели увидеть Поля Погба в МЛС?