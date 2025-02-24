Аль-Хелайфи сравнил владельца «Лиона» с ковбоем из-за разногласий по тв-правам. Тот гениально ответил 🤠

Недавно президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи публично назвал ковбоем владельца «Лиона» Джона Текстора, когда зашла речь о переговорах по вопросу телевизионных прав чемпионата Лиги 1.

Знаете, чем парировал Текстор? Приехал на матч «Лион» – «ПСЖ» в ковбойской шляпе.

«Я подумал, что это забавно», – объяснился глава «Лиона».

Кстати, в ходе словесной перепалки Текстор назвал Аль-Хелайфи хулиганом. Какой будет ответный ход?