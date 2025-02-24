🎥 Какой же Неймар тролль! Призвал фанатов соперника провоцировать его громче, отдал ассист с углового и пошел к трибунам

В Европе и Саудовской Аравии Неймара списали и отправили заканчивать карьеру в Бразилию. Оказалось, что рановато. По крайней мере, на уровне местной лиги бразилец выглядит впечатляюще.

В последнем матче Паулисты против «Интер Лимейра» Неймар записал на свой счет чистый лист (гол прямым ударом с углового) и две голевые передачи. Неплохо для форварда, который не так давно еле ходил.

Всю игру фанаты соперника освистывали Неймара. В момент, когда он подавал угловой, с трибун начали выкрикивать имя бывшей бразильца. Форвард призвал прибавить звука, навесил, «Сантос» забил мяч, после чего бразилец повернулся к обидчикам.

В феврале Неймар сыграл за «Сантос» в шести матчах и в его активе 5 очков по «гол плюс пас» (2+3).