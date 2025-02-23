💨 Погба все ближе к «МЮ»! Уже встретился с Аморимом

Издание Manchester United Transfer News пишет, что Поль Погба провел встречу с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом.

По информации портала, «красные дьяволы» готовы предложить французу однолетний контракт. Также «манкунианцы» рассчитывают подписать Погба на небольшую зарплату, мотивировав футболиста бонусами.

Но фанаты этому не рады.

💭 «Честно говоря, я не понимаю, как это может произойти».

💭 «Если Аморим останется на следующий сезон».

💭 «Да ну, это неправда».

💭 «Если его удастся подписать на мизерную ЗП, то почему бы и нет?»