🌟 Лучший нападающий мира по версии Айвена Тоуни – еще один гвоздь в крышку саудовского гроба

Не так давно Айвен Тоуни уехал в саудовскую лигу. И, судя по статистике, прекрасно себя там чувствует. У англичанина 11+3 за 18 матчей в «Аль-Ахли».

Тоуни поиграл в АПЛ и соперничал с Криштиану Роналду и Каримом Бензема – имеет ли вес его оценка лучших нападающих мира? А не важно. Он уже это сделал.

💭 «Перестал смотреть, когда он выбрал Агуэро вместо Руни».

💭 «Хоть кто-то ценит Агуэро».

💭 «Шарит».

💭 «Агуэро выше Бензема? Он псих».

💭 «Перестал смотреть, когда он предпочел Месси Роналду».