🌟 Лучший нападающий мира по версии Айвена Тоуни – еще один гвоздь в крышку саудовского гроба
Не так давно Айвен Тоуни уехал в саудовскую лигу. И, судя по статистике, прекрасно себя там чувствует. У англичанина 11+3 за 18 матчей в «Аль-Ахли».
Тоуни поиграл в АПЛ и соперничал с Криштиану Роналду и Каримом Бензема – имеет ли вес его оценка лучших нападающих мира? А не важно. Он уже это сделал.
💭 «Перестал смотреть, когда он выбрал Агуэро вместо Руни».
💭 «Хоть кто-то ценит Агуэро».
💭 «Шарит».
💭 «Агуэро выше Бензема? Он псих».
💭 «Перестал смотреть, когда он предпочел Месси Роналду».