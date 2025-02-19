🚨 Эндрик и Гюлер разочарованы отношением Анчелотти и хотят покинуть «Реал»

Похоже, «Реалу» не удастся летом омолодить состав. Diario Sport пишет, что Эндрик и Арда Гюлер хотят покинуть клуб будущим летом.

Не уточняется, идет ли речь об аренде или постоянном трансфере. Но футболисты недовольным малым количеством игрового времени. Они считают, что Карло Анчелотти не воспринимает их всерьез.

Фанаты считают ситуацию предсказуемой.

💭 «А чего они ожидали в такой команде?»

💭 «Терпение – это ключ».

💭 «Увольте уже Карло».

💭 «Им нужно учиться и быть терпеливыми. Аренда – неплохой вариант».

💭 «Это было ясно как только они подписали контракт».