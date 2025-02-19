Три партнера мечты от Ямаля – одного точно не угадаете
Ламину Ямаля еще многие годы радовать фанатов своим магическим футболом. Но ведь не всех его партнеров ждет столь длинная карьера. А что дальше?
17-летний вингер назвал трех футболистов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде:
«Мне было пять лет, когда я увидел игру Неймара в «Сантосе», а уже в семь лет я видел своими глазами, насколько он хорош в «Барселоне» на «Камп Ноу.
Было невероятно увидеть, как играет Лионель Месси. Он казался совершенно другим, не таким, как все остальные.
Кто третий? Савиньо».