Три партнера мечты от Ямаля – одного точно не угадаете

Ламину Ямаля еще многие годы радовать фанатов своим магическим футболом. Но ведь не всех его партнеров ждет столь длинная карьера. А что дальше?

17-летний вингер назвал трех футболистов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде:

«Мне было пять лет, когда я увидел игру Неймара в «Сантосе», а уже в семь лет я видел своими глазами, насколько он хорош в «Барселоне» на «Камп Ноу.

Было невероятно увидеть, как играет Лионель Месси. Он казался совершенно другим, не таким, как все остальные.

Кто третий? Савиньо».