 «Судейство – тяжелая работа». Ямаль прокомментировал скандалы в матче «Барселоны» и «Мадрида»

Игра против «Райо Вальекано» стала юбилейной для вундеркинда «Барселоны» Ламина Ямаля – сотой. А ведь ему всего 17 лет! За это время он забил 21 гол и сделал 28 результативных передач.

На днях юный игрок «блауграны» дал интервью Mundo Deportivo, в котором затронул самую горячую тему – судейство.

«Был ли пенальти на Иньиго Мартинесе? Очевидно. Однако сейчас кажется, что почти каждое решение ставится под сомнение. Некоторые решения очевидны, но судейство – это тяжелая работа, потому что какое бы решение ни было принято, одна сторона всегда будет недовольна.

Если решение будет в пользу одной команды, другая будет жаловаться, и даже болельщики команд, не участвующих в матче, найдут причины для критики. Это очень сложная роль. Но, на мой взгляд, пенальти был бесспорным.

Незасчитанный гол «Райо»? Честно говоря, я его не видел. Думаю, он вроде бы заблокировал Иньиго. Я не смотрел, но думаю, если VAR вмешался, то это был офсайд.

Считаю ли я, что судьи благоволят «Барсе» и вредят «Мадриду»? Когда мы отставали на шесть очков, я помню пенальти на Кунде против «Хетафе», который не был назначен, а вчера Иньиго получил этот пенальти. Так что я не знаю... В Кубке Испании сначала судьи вроде бы благоволили «Мадриду», а потом против «Осасуны» решения были не в их пользу. Так будет каждый матч.

Я думаю, что мы не можем жаловаться – «Мадрид», «Барса» и «Атлетико». Я считаю, что судьи стараются делать свою работу как можно лучше. В таких матчах, как с «Алавесом» или «Леганесом», люди не так много говорят, хотя там может быть больше спорных решений. Но судьи делают все возможное. Это тяжелая работа, потому что кто-то всегда будет жаловаться. Мы всем довольны.

Как в раздевалке отреагировали на заявление «Мадрида» в адрес арбитров? Честно говоря, мы не говорили об этом. Мы находимся в хорошей форме, сосредоточены на себе и на том, чтобы продолжать побеждать. Я думаю, что когда у команды все хорошо, она не обращает внимания ни на что постороннее. Мы сосредоточены только на победе и продолжении игры».