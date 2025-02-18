😢 Тухель скучает по Германии: пропустил уже три тура АПЛ, чтобы навестить семью. Англичане недовольны

Любопытные подробности работы Томаса Тухеля в сборной Англии сообщает Times Sport.

По информации издания, FA позволяет немцу часто уезжать в Германию, чтобы навестить семью. Проблемы могло бы и не быть, если бы в футбол не играли по выходным.

Уточняется, что Тухель пропустил три тура АПЛ, третий раунд Кубка Англии и полуфиналы Кубка лиги.

И реакция фанатов не должна никого удивлять.

💭 «Даже не знаю… Может быть, у него есть телевизор?»

💭 «Английские СМИ сожрут этого парня целиком после первого плохого выступления».

💭 «СМИ уже приготовили заголовки».

💭 «Тухель получает работу на неполный рабочий день, в то время как другие тренеры всегда в строю. Странное решение FA».

💭 «Пусть выиграет нам трофей. И мне будет все равно, чем он занимается».