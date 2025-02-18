😢 Тухель скучает по Германии: пропустил уже три тура АПЛ, чтобы навестить семью. Англичане недовольны
Любопытные подробности работы Томаса Тухеля в сборной Англии сообщает Times Sport.
По информации издания, FA позволяет немцу часто уезжать в Германию, чтобы навестить семью. Проблемы могло бы и не быть, если бы в футбол не играли по выходным.
Уточняется, что Тухель пропустил три тура АПЛ, третий раунд Кубка Англии и полуфиналы Кубка лиги.
И реакция фанатов не должна никого удивлять.
💭 «Даже не знаю… Может быть, у него есть телевизор?»
💭 «Английские СМИ сожрут этого парня целиком после первого плохого выступления».
💭 «СМИ уже приготовили заголовки».
💭 «Тухель получает работу на неполный рабочий день, в то время как другие тренеры всегда в строю. Странное решение FA».
💭 «Пусть выиграет нам трофей. И мне будет все равно, чем он занимается».