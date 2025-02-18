«Если я скажу это на английском ТВ, то меня отменят». Ван дер Варт назвал красную карточку Беллингему нелепой

Экс-хавбек «Мадрида» Рафаэл ван дер Варт был гостем программы Rondo на Ziggo Sport, где обсуждали красную карточку Джуда Беллингема в игре против «Осасуны». Нидерландец сказал, что на английском телевидении его очень раздражает лицемерие и двойные стандарты.

«Что меня действительно раздражает в Англии: все говорят «fuck this», «fuck that», но если я скажу это по телевизору, меня отменят». Ведущий Витсе ван дер Гут отметил, что Ван дер Ваарт недавно использовал это слово в эфире Sky. «Да», − отвечает Ван дер Варт.

«Я не говорю, что меня отменили, я все еще могу туда ходить, но это так лицемерно», − добавил Рафаэл. − Все так говорят. Это не вежливо, но это почти как «спасибо». Серьезно, особенно в Англии».

Ван дер Варт считает красную карточку для Беллингема нелепой. «Я думаю, что «отвали» можно сказать в эмоциональный момент. Это нормальный язык на поле, даже в своей стране. Но я считаю, что есть большая разница между словами «отвали» и «пошел ты #####».

Марко ван Бастен также считает, что Беллингему не следовало давать красную карточку: «Я думаю, что красная карточка преувеличена и очень глупа. Чтобы получить красную карточку, нужно совершать гораздо более сумасшедшие поступки. Желтой карточки вполне достаточно».

Марк ван Боммель, который также был гостем программы, опасается, что Беллингем все же будет дисквалифицирован надолго. «Здесь должен быть задействован специалист по чтению по губам, но рефери всегда в выигрыше. Так не должно быть, но федерация не может пойти против рефери».