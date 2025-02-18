💣😤 Вальверде не выдержал и объяснил в соцсетях, почему не критикует судейство. Доконали фанаты?

Оказывается, даже такой кремень, как Федерико Вальверде может потерять терпение.

Уругвайский хавбек «Реала» обратился к фанатам на тему «судейской войны» между клубом и Ла Лигой.

«Я не хочу, чтобы кто-то меня неправильно понял, но прежде всего хочу пояснить нашим болельщикам: если сегодня я не говорю о судействе, от которого мы страдаем, то это потому, что знаю себя – я должен сосредоточиться на завтрашнем дне.

Все видели, что происходит с нами в этой лиге, и я не забываю об этом, но сейчас мы должны сосредоточиться на завтрашней игре, и я буду выкладываться на 100%, как и всегда», – написал Вальверде в соцсетях.

А действительно, может стоить опустить тему до матча с «Сити»?