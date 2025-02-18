🔥 «Сити» и «Реал» бьются не только на поле, но и в кабинетах. Их главная цель на лето – подписание одного и того же игрока 😮

The Sun приносит мощнейший инсайд о планах «Манчестер Сити».

Оказывается, «горожане» не закончили укомплектование состава. Просто они отложили процесс до лета.

Судя по всему, Пеп Гвардиола размышляет над сменщиком Кевина де Брюйне, который, скорее всего, покинет английский клуб уже через несколько месяцев. Поэтому «горожане» хотят побороться за подписание Флориана Виртца с мадридским «Реалом», считавшимся фаворитом в гонке за немецким хавбеком.

Сообщается, что «Сити» готов выложить «Байеру» за Виртца £85 млн. Но этого может не хватить, даже закрывая глаза на конкуренцию из «Мадрида» – ожидается, что немцы потребуют за Флориана не менее £100-120 млн.

А вариант-то хороший?