⭐ «Отец пропустил мой выпускной из-за этого матча». Все величие Месси в одной короткой истории

Помните финал Лиги чемпионов-2010/11?

Один парень его точно не забудет, хоть даже и не включал телевизор. Соцсети будоражит милая, но важная история о том, как сын понял отца:

«Отец пропустил мой выпускной, чтобы посетить финал ЛЧ в 2011 году. Я был единственным ребенком в тот вечер, чей отец не присутствовал. Но когда я вырос, то понял, что сделал бы то же самое.

Для тех, кому интересно, – да, позже он добрался до одного из моих других выпускных. На этот раз мы оба смотрели матч «Барселона» – «Бавария» по телевизору в машине. Это было в 2015-м, мама была за рулем.

Я бы пропустил свой собственный выпускной, чтобы посмотреть эту версию Месси. Не говоря уже о том, чтобы обвинять отца в том выборе».

Текст сопровождала нарезка игровых действий Лео.

Семь миллионов просмотров за три дня.

Комментарии понимающие, но не все.

💭 «Я бы не только пропустил выпускной, но и продал бы сына за билет на тот матч».

💭 «У него было достаточно веры в тебя».

💭 «Мне было 13 лет. Я смотрел этот матч в 2:00 ночи с отцом, мы громко кричали. Сестра даже проснулась и наорала на нас».

💭 «У тебя жалкий отец».

💭 «Если честно, я бы сделал то же самое. Это же величайшее футбольное выступление всех времен».

Напомним, в 2011-м «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.