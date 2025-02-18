⭐ «Отец пропустил мой выпускной из-за этого матча». Все величие Месси в одной короткой истории
Помните финал Лиги чемпионов-2010/11?
Один парень его точно не забудет, хоть даже и не включал телевизор. Соцсети будоражит милая, но важная история о том, как сын понял отца:
«Отец пропустил мой выпускной, чтобы посетить финал ЛЧ в 2011 году. Я был единственным ребенком в тот вечер, чей отец не присутствовал. Но когда я вырос, то понял, что сделал бы то же самое.
Для тех, кому интересно, – да, позже он добрался до одного из моих других выпускных. На этот раз мы оба смотрели матч «Барселона» – «Бавария» по телевизору в машине. Это было в 2015-м, мама была за рулем.
Я бы пропустил свой собственный выпускной, чтобы посмотреть эту версию Месси. Не говоря уже о том, чтобы обвинять отца в том выборе».
Текст сопровождала нарезка игровых действий Лео.
Семь миллионов просмотров за три дня.
Комментарии понимающие, но не все.
💭 «Я бы не только пропустил выпускной, но и продал бы сына за билет на тот матч».
💭 «У него было достаточно веры в тебя».
💭 «Мне было 13 лет. Я смотрел этот матч в 2:00 ночи с отцом, мы громко кричали. Сестра даже проснулась и наорала на нас».
💭 «У тебя жалкий отец».
💭 «Если честно, я бы сделал то же самое. Это же величайшее футбольное выступление всех времен».
Напомним, в 2011-м «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.