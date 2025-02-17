❄️В Румынии команда зимой вышла на матч в белой форме. Что же могло пойти не так?
В чемпионате Румынии забыли, что на дворе зима, а также не обращались к услугам метеорологов.
Перед началом матча очередного тура между бухарестским «Рапидом» и «Ботошани» выпал снег, который до стартового свистка убрали специальные службы. Никто не мог предположить, что осадки появятся вновь, потому одна из команд вышла на игру в белой форме.
Вот как это выглядит на трансляции игры по телевидению:
Думаете, что зрителям на стадионе лучше? Нет, вы ошиблись. Они тоже думают, что на поле всего 11 футболистов, а не 22, как обычно.
Кстати, хозяева из «Рапида» даже смогли забить красивый гол. Или нет, плохо видно.