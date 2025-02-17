🎥 Лапорту спросили про удаление Беллингема. В ответ президент «Барселоны» показал знания английского 😂

Тема удаления хавбека «Мадрида» Джуда Беллингема в игре против «Осасуны» еще долго будет будоражить испанских болельщиков и местную прессу. По данным AS, англичанину может грозить до 12 матчей дисквалификации за то, что он оскорбил арбитра.

Развязка истории наступит довольно скоро, а пока журналисты пытаются узнать мнение разных, в том числе заинтересованных, сторон. Сегодня один из представителей прессы поймал на улице президента «Барселоны» Жоана Лапорту и спросил его о том, что он думает о ситуации с Беллингемом.

У них произошел довольно комичный разговор, во время которого Лапорта блеснул знаниями иностранного языка.

Журналист по-испански: «Что вы думаете о словах Беллингэма «f**k you»?»

Лапорта по-английски: «Приятно познакомиться».