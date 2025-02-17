Помните десятку игроков от шейха Джассима для усиления «МЮ»? Вот где они все сейчас

В ноябре 2022 года стало известно о том, что владельцы «МЮ» Глейзеры собираются продать клуб. Претендентов было двое − сэр Джим Рэтклифф и его INEOS, а также шейх Джассим. У каждого были свои подходы к сделке: первый хотел часть акций, второй − полный выкуп.

В итоге Рэтклифф стал обладателем 27,7% акций «манкунианцев», планируя со времени увеличить их число. Казалось, что шейх Джассим сдался, но по слухам он все еще готов вложиться в «Манчестер Юнайтед».

В мае 2023 года газета El Pais опубликовала «список Джассима» − десять футболистов, которые, на его взгляд, могут вернуть клубу былое величие. Вот где они сейчас.

Харри Кейн , Ким Мин Чжэ и Кингсли Коман − все трое играют за «Баварию». Первые два перешли туда, тогда как француз не ушел из команды.

Душан Влахович − все еще находится в «Ювентусе», но в последнее время оказался на скамейке из-за прихода из «ПСЖ» Рандаля Коло-Муани.

Виктор Осимхен в день дедлайна перебрался из «Наполи» в «Галатасарай». Пока это аренда, но трансфер может стать постоянным.

Алексис Мак Аллистер тогда играл за «Брайтон», но перебрался в «Ливерпуль» за 35 млн фунтов.

Адриена Рабьо каждый год отправляют в «МЮ». Вместо этого он свободным агентом ушел в «Марсель», где демонстрирует зрелую игру.

Френки Де Йонг все еще в «Барселоне». Его из-за высокой зарплаты продают каждое трансферное окно, но в ближайшее время он планирует продлить контракт. Его коллега Рональд Араухо сделал это совсем недавно.

Хвича Кварацхелия внезапно в январе сменил «Наполи» на «ПСЖ». За него заплатили 65 млн евро.

Смог бы кто-то из этих игроков помочь нынешнему «МЮ»? Пишите в комментариях.